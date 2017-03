Automobilisti derubati nel traffico a Napoli, presi i fidanzati-rapinatori

Automobilisti in coda nel traffico della mattina a Napoli derubati di soldi, fedi nuziali e orologi. Arrestati dai carabinieri due fidanzati, 38 anni lui e 26 lei, che agivano a bordo di uno scooter. L'uomo affiancava le vittime e minacciandole con una pistola, si faceva consegnare tutto quello che di valore avevano con loro. La ragazza, seduta dietro di lui, si sbracciava e si spostava per nascondere la scena agli altri automobilisti. A far scattare le indagini le denunce di alcuni automobilisti, rapinati tra le zone di Chiaiano e Piscinola. Ad aiutare gli investigatori anche l'analisi delle telecamere di sorveglianza e le perquisizioni nelle abitazioni dei due fidanzati