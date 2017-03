È la Festa del Papà, ecco il video che celebra il babbo d'Italia

"'È la Festa del Papà. In Italia ci sono oltre 24 milioni di padri, ricordatevi di non lasciarli soli!". È questo il messaggio del video La Festa del Papà, realizzato in vista del 19 marzo dall'associazione culturale Libreriamo (www.libreriamo.it), in collaborazione con "Storie di Vi". "Vi" è l’attore e regista teatrale Vittorio Vaccaro, volto noto della tv e protagonista di diverse campagne pubblicitarie sul piccolo schermo. "Con questo video vogliamo ricordare l'importanza di tutti i Papà italiani - afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo - che spesso operano nell’ombra e in silenzio per garantire un presente ed un futuro agiato alle rispettive famiglie"