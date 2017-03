Edicola Fiore, Fiorello riapre con la sindaca di Roma Virginia Raggi

Si apre con una presenza d'eccezione, quella della sindaca di Roma Virginia Raggi, la nuova serie di Edicola Fiore, il programma condotto da Fiorello alle 7.30 in diretta su Sky Uno HD e in chiaro su Tv8. In un video registrato la sindaca passeggia con Fiorello davanti all'edicola di piazza dei Giuochi Delfici, che le mostra le deformazioni dei marciapiede e dell'asfalto provocate dalle radici dei pini. "Se le tagliamo cadono gli alberi ed è un problema"...