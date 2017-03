Parte dal Foro Italico "Zerovskij" il nuovo progetto di Renato Zero

«Zerovskij... solo per amore» è il nuovo progetto di Renato Zero, una sorta di teatro totale che vivrà sui palcoscenici più suggestivi d'Italia, fondendo musica, prosa e cultura pop. Un'orchestra di 61 elementi, 30 coristi e 7 attori per uno spettacolo senza precedenti che consacra 50 anni di carriera dell'artista. «Zerovskij... solo per amore» partirà infatti da Roma a luglio con 5 appuntamenti dal vivo Il Centrale Live - Foro Italico, per poi proseguire su altri prestigiosi palchi estivi italiani: dal Teatro del silenzio di Lajatico (PI) all'Arena di Verona, per concludere nel suggestivo Teatro Antico di Taormina. Queste tutte le date finora confermate: 1, 2, 4, 5 e 6 luglio a Il Centrale live - Foro Italico di Roma; 29 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (PI); 1 e 2 settembre all'Arena di Verona; 7 e 9 settembre al Teatro Antico di Taormina. Dalle 11 di martedì 28 marzo sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita su vivaticket.it, renatozero.com e nei punti vendita Vivaticket.