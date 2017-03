Porta a passeggio il suo orso, ricercato dalla polizia in Russia

Le forze dell'ordine in Russia hanno iniziato le ricerche di un uomo che a Taganrog, nel sud del Paese, è stato ripreso mentre portava a passeggio un orso al guinzaglio. Lo fa sapere la Tass, citando fonti nella polizia locale. Il video dell'uomo e del suo inusuale "animale domestico" è stato postato sui social la notte di sabato. Il ministero degli Interni vuole capire perchè un animale potenzialmente così pericoloso sia stato portato in strada senza neppure una museruola.

Nel filmato si vede un orso di piccole dimensioni che cammina sulle zampe posteriori al guinzaglio di un uomo, mentre la scena viene osservata da alcuni passanti. In realtà in Russia non è così inusuale avere un orso come animale domestico. L'anno scorso aveva fatto il giro del mondo la storia di Stepan, un orso completamente addomesticato da una coppia russa, dopo che alcuni cacciatori lo avevano trovato da cucciolo, senza mamma in un bosco. Stepan ha partecipato anche a film e servizi fotografici.