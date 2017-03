Così il ghiaccio si ritira e il Polo Nord svanisce

Al Polo Nord c'è sempre meno ghiaccio: mai, in 38 anni, i satelliti hanno registrato una riduzione così vistosa. L'estensione dell'Artico ha segnato il suo minimo storico il 7 marzo scorso, quando la coltre ghiacciata copriva 14,42 milioni di km quadrati. Rispetto al 2016 mancano quasi 100mila kmq. Un record negativo infranto per il terzo anno di fila e confermato dal National Snow and Ice Data Center