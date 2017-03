Ai David 2017 trionfa "La pazza gioia"

È "La pazza gioia" a trionfare agli oscar italiani. Nell'intensa serata della 61/a edizione dei David di Donatello, trasmessa in diretta da Sky e Tv8, il film diretto da Paolo Virzì si aggiudica la statuetta più ambita, quella di miglior film. Piccola delusione per "Indivisibili", che arrivava al galà finale del cinema italiano con ben 17 nomination. Le "carezze" sono rappresentate dal premio per la miglior sceneggiatura e quello per Antonia Truppo, scelta come miglior attrice non protagonista. La migliore interprete femminile del 2017 è stata Bruni Tedeschi, che sul palco non ha nascosto la sua emozione per la quarta statuetta in carriera. Sorride nella serata romana Stefano Accorsi, scelto come miglior protagonista al maschile di questa annata cinematografica italiana. L'attore bolognese ha trionfato per la sua interpretazione in "Veloce come il vento" di Loris De Martino, in un film che strizza l'occhio all'America e ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone