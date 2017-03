Tensioni e scontri al cantiere del gasdotto Tap nel Salento

Il giorno dopo il via libera del Consiglio di Stato al gasdotto Tap in Salento la tensione è alta. La miccia si accende nelle prime ore della mattinata a Melendugno dove la polizia sgombera il blocco di circa trecento manifestanti pronti a fermare l'espianto di 231 ulivi posti proprio sul tracciato del tunnel che dovrebbe portare il gas in Italia dall'Azerbaigian partendo dal mar Caspio e attraversando Turchia, Grecia, Albania e mare Adriatico