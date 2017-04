La Russia sfida il freddo: bikini sulla neve da Guinness dei primati

Le piste da sci di Sochi invase da sciatori in costume da bagno: 1.200 tra donne e uomini russi in bikini e in pantaloncini hanno partecipato alla manifestazione per entrare nel Guinness dei primati. L'obiettivo: completare tutto il percorso in tenuta da mare per battere il record detenuto dalla gara organizzata un anno fa, sempre a Sochi, a cui parteciparono 1.008 persone