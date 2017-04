Strage nel metrò, terrore a San Pietroburgo

Dieci morti e 47 feriti nell'attentato nella metro di San Pietroburgo, in Russia. Un ordigno artiginale è stato lasciato su un vagone che è esploso in un tunnel tra la la fermata dell'Istituto di Tecnologia e quella di Sennaya Ploshchad. Un secondo ordigno inesploso è stato trovato nelle gallerie nei pressi della piazza della Rivoluzione. La Procura parla di un attentato e indaga per terrorismo: in città è subito scattato l'allarme e le stazioni della metrosono state chiuse. L'uomo che ha piazzato la bomba, sembra in una ventiquattrore, sarebbe stato filmato dalle telecamere di sorveglianza