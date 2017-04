Ecco la nuova disco-casa di Gianluca Vacchi a Miami

Il ricco imprenditore, e ormai star del web, ha acquistato una casa a Miami. Sul proprio profilo Instagram infatti, Gianluca Vacchi posta per i suoi followers una foto e un video dalla Florida nella sua nuova bellissima abitazione, a prima vista sembra una discoteca di tendenza dove lui ovviamente fa il dj. E poi, come di consueto, si lancia in uno dei suoi famosi balletti nel salone di casa tra poltrone a forma di pecora e foto di nudo.