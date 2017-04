Ligabue, operazione alle corde vocali riuscita: Sta bene

Luciano Ligabue è stato operato oggi con successo alle corde vocali, in una clinica di Lione. Ad annunciarlo il manager del cantante Claudio Maioli che con un videomessaggio sui social dell'artista comunica anche la buona riuscita dell'operazione: "Ciao a tutti da Lione -esordisce il manager - Sono qui per dirvi che si è appena svegliato dall'anestesia e l'operazione è perfettamente riuscita! C'è una canzone del suo nuovo album che dice Si trova sempre una ragione per brindare, ecco oggi ancora di più! Alla salute sua e di tutti noi, ciao"