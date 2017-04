Bel tempo e ponti di primavera, un italiano su quattro in vacanza a Pasqua

Voglia di partire per le vacanze di Pasqua e i successivi ponti di primavera. Oltre un italiano su quattro, il 27%, si concederà qualche giorno di relax, secondo un'indagine di Coldiretti che sottolinea come il clima internazionale non abbia frenato la voglia di vacanza degli italiani. Le mete più gettonate sono nel nostro paese, soprattutto gli agriturismi: molti si trovano nelle aree terremotate del Centro Italia in cerca di rilancio dopo le devastanti scosse dell'anno scorso. La durata media di queste vacanze sarà di 3-5 giorni. Ha scelto l'estero solo il 4% degli italiani.