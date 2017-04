Morgan esplode ad Amici: "Siete un pubblico di bimbiminkia"

Istrionico e provocatorio, Morgan non si smentisce nel ruolo di giudice di Amici 16, il talento show condotto da Maria De Filippi. Nell'ultimo serale l'ex cantante dei Bluvertigo stava per cangtare "These are the days of our lives" di Freddie Mercury con i concorrenti Mike, Thomas e Shady quando è stato interrotto da una spettatrice. Morgan stava spiegando il significato della canzone e le urla lo hanno a dir poco irritato: "Bimbaminkia, non lo spiego - ha sbottato il cantautore - Grazie alla bimbaminkia non spiego. Non facciamoci corrompere dagli ignoranti. Quando Freddie Mercury ha scritto questa canzone sapeva che stava per morire. Non è drammatica ma malinconica".

A irritarsi è stato anche il pubblico che ha cominciato a gridare scandendo: "Fuori, fuori". Maria De Filippi ha provato riportare la calma: "Provate a dimostrare il contrario di quello che dice, non urlando. Cerchiamo di capire che ci sono momenti di esasperazione. Va detto che ci sono dei momenti, e ve lo dico senza darvi dei bimbiminkia, quando un ragazzo si toglie la camicia, l'urlo per gli addominali è un po' imbarazzante. Sono gli stessi addominali ogni settimana".