Il cinema torna ad Amatrice. Ecco la sala temporanea al Palazzetto

Il cinema torna ad Amatrice: nella località colpita dal terremoto del 24 agosto 2016 e dalle scosse successive è stata inaugurata oggi una sala temporanea. La struttura, situata presso il Palazzetto dello Sport, con una disponibilità di circa cento posti, è stata presentata dal ministro dei Beni Culturali e Turismo, Dario Franceschini e dal presidente Anica, Francesco Rutelli, insieme al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Ha partecipato alla presentazione anche Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema: per i primi mesi, infatti, la sala sarà programmata con i prodotti Rai Cinema e 01. Si partirà sabato prossimo con "Lasciati andare", film diretto da Francesco Amato con Toni Servillo.

Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice, ha detto che la sala temporanea di cinema "è un regalo straordinario rivolto allo spirito di questa comunità".

Dopo "Lasciati andare" seguiranno nella programmazione "Un paese quasi perfetto" di Massimo Gaudioso, "Veloce come il vento" di Matteo Rovere, "Fuga dal pianeta terra" di Karl Brunker, "La pazza gioia" di Paolo Virzì, "In guerra per amore" di Pif, "Mister Felicità" di Alessandro Siani, "La La Land" di Damien Chazelle, "Smetto quando voglio - Masterclass" di Sydney Sibilia, "Beata Ignoranza" di Massimiliano Bruno e "Pino Daniele. Il tempo resterà" di Giorgio Verdelli.