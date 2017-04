Roma, bagno nudo nella Fontana di Trevi: fermato dai vigili

Poco dopo le 15 si è tuffato completamente nudo nella Fontana di Trevi a Roma e, fra gli applausi della folla, ha attraversato la vasca settecentesca in stile rana. Il giovane, un italiano è stato fermato dalla polizia locale di Roma Capitale: lo hanno coperto con un telo e portato presso il Comando di via della Greca dove è stato sanzionato e denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni. Il ragazzo, senza documenti, inizialmente ha provato a spacciarsi per straniero