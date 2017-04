Per non dimenticare. Così 13 anni fa moriva l'italiano Fabrizio Quattrocchi

"Vi faccio vedere come muore un italiano". Il 14 aprile di 13 anni fa Fabrizio Quattrocchi, di professione contractor, pronunciava questa frase prima di essere assassinato dalle Falangi Verdi di Maometto, la formazione che l’aveva rapito in Iraq dove si trovava per lavoro. Il video dell'esecuzione fu trasmesso mesi dopo l'assassinio. Il Tempo, nel giorno in cui ricorre l'anniversario della morte, ricorda il giovane genovese crivellato dai colpi di mitra. Per non dimenticare.