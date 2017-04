Belen, show nuda nella vasca. E il web impazzisce

Belen Rodriguez regala ai suoi quasi 5 milioni e mezzo di follower su Instagram una foto senza veli. La show girlargentina, immersa nuda nella vasca da bagno, è ritratta in bianco e nero, con gli occhi chiusi. A farle compagnia c'è solo una bottiglia di vino. Nel giorno di Pasqua lo scatto fa il pieno di like: 157 mila in una manciata di ore. Più tardi il bis, Belen posa davanti a una finestra aperta su un paesaggio di colline. "Quanto sei bella Italia, buona Pasqua" scrive e anche in questo caso il post fa impazzire il web