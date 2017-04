Muore a 17 anni, aggredita da un grosso squalo. Laeticia Brouwer stava facendo surf con il padre che ha tentato di soccorrerla, l'attacco è avvenuto sotto gli occhi della madre e delle due sorelline che si trovavano sulla spiaggia. La tragedia vicino a Esperance, in Western Australia, 700 km a sud di Perth. Portata a riva dal padre, è stata immediatamente soccorsa dai paramedici e ricoverata in condizioni critiche in ospedale, dove è morta poco dopo. La giovane, sbranata a una gamba, ha perso subito molto sangue