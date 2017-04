Tragedia sfiorata a Fossano, il ponte crolla sull'auto dei carabinieri

Crolla ponte sopra un'auto dei carabinieri, illesi i militari. La rampa della tangenziale di Fossano, nel Cuneese, è crollata improvvisamente sulla strada sottostante, via Marene. Schiacciata un’auto dei carabinieri, che stava effettuando un posto di blocco. I militari, secondo le prime informazioni, hanno sentito degli scricchiolii e hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Fortunatamente al momento del crollo non c’erano auto in transito sul viadotto