La miss sfregiata con l'acido dall'ex in tv da Costanzo: "Così mi ha ridotta"

Nella sua prima apparizione pubblica, è stata ospite del "Maurizio Costanzo Show", che andrà in onda giovedì sera, Gessica Notaro, la miss riminese aggredita e deturpata con l'acido dal suo ex fidanzato lo scorso gennaio. La 27enne ha mostrato i segni dell'agressione, accompagnata dal forte applauso del pubblico in sala.

L'ex miss nel salotto di Costanzo ha raccontato che, dopo la prima denuncia ai danni dell’ex fidanzato, il capoverdiano Jorge Edson Tavares, la procura ne chiese l’arresto, ma il gip dispose il divieto di avvicinamento alla ragazza. Qualche mese dopo, Tavares la aggredì con l'acido. Su invito del conduttore, in puntata è intervenuto con una telefonata anche il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando che ha spiegato di non poter entrare nel merito, dando però appuntamento a Gessica per il 27 aprile.