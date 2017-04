"Profumo di mare" con pescato del giorno, carciofi e rapa rossa essiccata

Massimo Viglietti, chef dell'Enoteca "Achilli al Parlamento" a Roma (via dei Prefetti 15), ha cucinato per i nostri lettori gourmet il suo "Profumo di mare": pescato del giorno, carciofi e rapa rossa essiccata.

Gli ingredienti per 4 persone

500 g di gallinella

1/2 l di acqua di mare (o in sostituzione infuso di alghe)

1 rapa rossa, tagliata a rondelle sottili fritta, essiccata in forno e poi sbriciolata a mano

3 carciofi romaneschi

aceto di vino qb

olio evo qb