Swing e nostalgia: le "Mille lire al mese" delle Sorelle Marinetti

Un repertorio che pesca nello swing e nella "canzonetta sincopata" degli anni '20, '30 e '40, armonizzazioni vocali e abiti vintage. Le Sorelle Marinetti, il trio en travesti che si ispira alle mitiche Lescano, è venuto a trovarci in redazione per presentare l'ultimo album "La famiglia canterina" e il doppio spettacolo di domani e domenica 23 aprile al Teatro Sala Vignoli di Roma. Turbina, Elica e Scintilla Marinetti - nomi di battaglia di Nicola Olivieri, Matteo Minerva e Marco Lugli - si sono esibite in una versione a cappella di "Mille lire al mese", il celebre motivetto del '39 portato al successo da Gilberto Mazzi.