Cirque du Soleil a Roma, innalzato il tendone di "Amaluna"

Il Grand Chapiteau del Cirque du Soleil è ormai una realtà a Roma. Questa mattina, infatti, più di 150 persone hanno innalzato il tendone nell'area rimessa a nuova di viale Tor Di Quinto. Una grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno portato in Italia uno degli spettacoli più applauditi nel mondo, "Amaluna", nell'unica tappa nel nostro paese. L'allestimento dell'intero villaggio di Cirque du Soleil durerà ancora per sei giorni e include non solo l'installazione del tendone, ma anche del foyer, delle tende adibite agli artisti, del box office, degli uffici amministrativi e della cucina. Amaluna viaggia con 65 tir che trasportano circa 2.000 tonnellate di equipaggiamento, insomma una vera e propria città viaggiante.

L'evento ha già destato molto interesse tanto da avere migliaia di richieste da tutta Italia riaccendendo anche la speranza di molti albergatori della zona che si sono visti arrivare centinaia di prenotazioni per persone che vengono nella Capitale proprio per assistere allo show.

Il via agli spettacoli domenica 30 aprile e neanche adirlo la maggior parte delle rappresentazioni sono sold-out, tanto da aver costretto gli organizzatori ad aggiungere altri show.