Tale padre, tale figlio: la punizione capolavoro del figlio di Cristiano Ronaldo

Tale padre, tale figlio. Come ogni papà orgoglioso per le prodezze sul campo di calcio del suo pargolo, Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram lo splendido gol su punizione trasformato dal figlioletto Cristiano Junior. "Così orgoglioso del mio ometto. Che gol!", ha scritto il pluri-Pallone d'Oro portoghese e stella del Real Madrid. Tale padre, tale figlio anche nello stile del piccolo Cr Junior: mentre si prepara per calciare sembra di vedere il papà in miniatura.