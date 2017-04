Raz Degan contro il dietologo dei vip: "Vendi str..." La replica di Lemme è al veleno

Sull'Isola dei Famosi il tema del cibo, insieme al sesso, è quello che più scalda gli animi dei naufraghi. Sarà questo uno dei motivi per cui Raz Degan, vincitore dell'ultima edizione, ospite del Maurizio Costanzo Show si è scagliato contro il re delle diete dei vip Alberico Lemme.

L'attore, modello e regista israeliano ha sbottato mentre Lemme illustrava la sua dieta: "Quando hai la popolarità arriva anche la responsabilità e tu non ne hai, visto che stai vendendo str... al pubblico che ti segue"."Ma la mia dieta va avanti da 27 anni con grandi risultati", replica il dietologo in sgargiante abito blu. "Ma di cosa stai parlando, vestito come un clown? - contrattaca Raz - Di spazzatura. Doppiamo digerire non solo il cibo ma anche queste caz... . Quello che dici è veleno per la mente. Sono arrivato qui con la mente libera e in tre minuti mi hai intossicato".

Il duello tra Raz e Lemme, determinato a difendere il suo metodo alimentare, continua e il pubblico di Costanzo sembra parteggiare per l'israeliano. Ma il farmacista non ci sta: "Tu in cosa saresti laureato? Io ho inventato un metodo per dimagrire". "Io parlo di esperienze e di vita vissuta non dico cavolate come fai tu per stare sul palco di ogni trasmissione", risponde Degan che affonda: "Guarda come stai. Non sei una cosa così meravigliosa da guardare. Di che cosa parli? I paguri hanno più senso di te". Lemme vuole avere l'ultima parola: "Ti è andata bene che non c'ero io sull'Isola, altrimenti avresti perso. Io non so perché la gente si arrabbia quando dico la verità".