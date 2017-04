Pyongyang fallisce il nuovo test missilistico ma la tensione con gli Usa è alle stelle

Fallisce il nuovo test missilistico della Corea del Nord, che continua a mostrare i muscoli agli Stati Uniti. Il razzo si è schiantato poco dopo il decollo, secondo fonti militari sudcoreane confermate poi dal Pentagono. Ma si aggravano le tensioni con gli Stati Uniti. Trump, che giudica sempre più difficile una soluzione pacifica della crisi, bolla l'esprimento di Pyongyang come uno sgarbo alla Cina che vuole far parlare la diplomazia. Tutte le opzioni restano sul tavolo. Stato di allerta in Giappone; a Tokyo interrotte le corse dei treni per dieci minuti poco dopo le 6 del mattino, quando si è diffusa la notizia del test nordcoreano