Anziano spinto dagli scogli a Monopoli: ecco le immagini che incastrano i due minorenni

Sono accusati di tentata rapina, omicidio aggravato e tentato omicidio, il 17enne e il 15enne fermati dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Bari per l'omicidio di un 78enne, spinto sulla scogliera di Cala Verdegiglio e precipitato in mare a Monopoli (Bari), insieme a un amico, che è scampato alla morte. Le indagini sul delitto si arricchiscono di nuovi particolari. I carabinieri diffondono le immagini dei due minorenni mentre si trovavano nello stesso bar da dove poi hanno seguito i due anziani mentre si recavano verso la scogliera per derubarli