Prende a calci la troupe di Matrix durante la diretta, paura a Termini

Un uomo è stato denunciato per aver aggredito una troupe durante una diretta televisiva a Roma. È accaduto ieri sera in via Marsala, nei pressi della stazione Termini, durante la trasmissione Matrix, che in diretta raccontava le condizioni in cui passano la notte gli immigrati giunti nel nostro Paese. Il servizio è stato bruscamente interrotto e, subito dopo il ripristino del collegamento, la giornalista ha comunicato di essere stata aggredita unitamente al suo cameraman da un uomo che si trovava nei pressi. L'aggressore, che ha scagliato a terra la telecamera, colpita con diversi calci, ha poi cercato di percuotere la giornalista, inseguendola dopo che questa era riuscita a fuggire, ma è stato fermato da un tassista intervenuto in soccorso, per poi essere un attimo dopo definitivamente bloccato dagli agenti della Polizia di Stato della Polfer in servizio di vigilanza assieme a personale dell'esercito italiano.

Né la giornalista né il cameraman, assistiti da altro personale Polfer intervenuto, hanno riportato serie conseguenze, se non un forte spavento e il danneggiamento della telecamera. L'uomo fermato invece, un cittadino della Costa d'Avorio di 37 anni privo, di documenti e in Italia senza fissa dimora, condotto presso gli Uffici del Reparto Roma Termini, a seguito degli accertamenti è risultato avere diversi precedenti di polizia, nonché da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma lo scorso 9 settembre 2016 e dall'ordine di allontanarsi dal territorio italiano emesso dal Questore di Roma nella stessa data. È stato pertanto denunciato in stato di libertà per i reati di violenza privata, danneggiamento ed inosservanza dei provvedimenti predetti e la sua posizione è tutt'ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.