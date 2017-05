Un topo fra i panini del bar. E il video choc spopola sui social

Un topo che, in bella mostra, rosicchia i panini del bar allestiti nella vetrina dedicata alla gastronomia. Ecco l'ultima clip virale (che finora ha raggiunto le 225 mila visualizzazioni) postata su Facebook e che ha fatto venire i brividi agli internauti. Il filmato, girato in una panetteria in Francia, è stato pubblicato inizialmente facendo credere che si trattasse di un autogrill sull'A4 ma la notizia è stata subito smentita dagli utenti stessi: "Non siamo in Italia" hanno commentato sotto al post condiviso da migliaia di persone