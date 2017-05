Ventiquattro ore dopo l’attentato incendiario al ristorante "Peppino a Mare" sul lungomare Vespucci, a Ostia, stessa sorte è toccata alla trattoria "La Bettola" in viale di Castelporziano, all'Infernetto. A bruciare, intorno alle 3, la veranda esterna. A postare su Facebook il video del rogo il titolare del locale, Davide Maria Boncompagni. Pochi i dubbi sull'origine dolosa dell'incendio divampato intorno alle 3,20. Il nome di Boncompagni, classe 1968, figurava già tra i 34 arrestati presunti affiliati alla 'ndrangheta nell’ambito dell'operazione "Santa Fe" con la quale due anni fa la Dda di Reggio Calabria, in collaborazione con Guardia Civil e la Dea americana, aveva sgominato un traffico internazionale di cocaina. Quattro le tonnellate di cocaina sequestrate in quell'occasione dai finanzieri del Gico di Catanzaro.