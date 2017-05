Funivia a Roma, la Raggi aggredita e costretta a scappare

"Virginia ti devi dimettere, Roma non ha bisogno della funivia ma di decoro urbano e case per gli italiani". Al grido di vergogna CasaPound ha interrotto la presentazione del primo studio di fattibilità della funivia Casalotti-Battistini nell'aula consiliare del Municipio XIII. La sindaca è stata costretta ad abbandonare l'aula. È rientrata poco dopo affermando: "Non mi sottraggo al confronto purché questo sia in sicurezza"