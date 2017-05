"Finalmente hanno trovato il modo di pulire le gallerie delle metropolitane" scherza Claudio De Francesco, Faisa Confail, commentando i video della metro Battistini allagata durante il temporale di ieri sera. Dopo il corto circuito di poche ore prima a Termini, anche la chiusura della metropolitana da Battistini a Flaminio. Stavolta causa allagamento. "Atac sicurezza zero - continua De Francesco - e pensare che qualcuno aveva definito lo sciopero dell'11 maggio strumentale. Avevamo denunciato che nelle gallerie delle metropolitane c'erano le polveri sottili perché non venivano lavate, per fortuna ci ha pensato il cielo".