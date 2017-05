Fiumicino, furgoni in fiamme al centro smistamento posta

Furgoni in fiamme al centro smistamento posta di Fiumicino. Nelle immagini l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio nel parcheggio dello stabilimento postale più grande d'Italia. I due mezzi sono andati a fuoco questa mattina intorno alle 7.30 nel parcheggio dell'ufficio postale dell'aeroporto di Fiumicino in via Gino Capannini. I furgoni della posta erano in attesa di essere caricati: nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia scientifica e la polizia giudiziaria della Polaria. Indagini in corso.