Dopo Fedez-Ferragni, J-Ax fa a Nek la proposta di matrimonio

Nella sua prima volta all'Arena di Verona, Nek riceve anche la proposta di "matrimonio" da J-Ax. Invitato alla data evento per duettare sulle note di "Freud", J-Ax si è lanciato con il collega in una parodia della coppia Fedez-Ferragni e dell'ormai celeberrima proposta di matrimonio nell'Arena di Verona. J-Ax si è inginocchiato ai piedi del collega chiedendo un «sì». E con il «si» è arrivato un lungo abbraccio tra gli applausi e le risate dell'Arena. Quella della proposta di matrimonio all'Arena di Verona, nel frattempo, sembra diventata già una moda. Lo stesso Nek ieri sera ha annunciato che un ragazzo del pubblico del suo concerto aveva appena chiesto, questa volta seriamente, la mano alla fidanzata, nella platea dell'Anfiteatro romano.