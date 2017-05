Insulti e parolacce ai concorrenti, i fuorionda di Striscia La Notizia inguaiano Flavio Insinna

Parolacce, insulti e urla. Striscia La Notizia manda in onda i fuorionda di Flavio Insinna e demolisce l'immagine del conduttore di Affari Tuoi. "Mi avete mandato sta nana" dice rivolgendosi ad una malcapitata concorrente della Valle d'Aosta. Furioso, violento, irriconoscibile: non sembra quel "buonista della tv" che tutti conoscono e che, ospite di Bianca Berlinguer nel marzo scorso a "Carta Bianca" aveva dichiarato: "Voglio vivere in un Paese gentile. Questo è un Paese che umilia le persone". Nei fuorionda choc si sfoga con la produzione e insulta i concorrenti: "Ci sono due-tre fighi e sette dementi. Io sono un uomo perbene e buono, per farmi girare i coglioni ce ne vuole. Una nana ha giocato. La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e si dice: adesso tu rientri e giochi. Perché è RaiUno, non Val d'Aosta News, li mortacci tua!"