Papa Francesco a Melania Trump: cosa gli dà da mangiare la pizza?

Scambio di battute in Vaticano tra Papa Francesco e Melania Trump. Dopo il colloquio privato con il presidente americano Donald Trump, Bergoglio chiede alla first lady: "Cosa gli dà da mangiare? Putizza?". Il Pontefice si riferisce a un dolcetto tipico della Slovenia, il paese originario della moglie del tycoon. Ma lei capisce male, sorride e risponde: "Yes, pizza"