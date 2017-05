Riappare Sergio Zanotti, l'imprenditore italiano rapito in Siria

Nuovo appello video di Sergio Zanotti, imprenditore 56enne originario di Marone, nel Bresciano, che sarebbe stato rapito ad aprile dello scorso anno in Siria da un gruppo armato. In un filmato caricato su YouTube da un utente che si identifica come Abu Jihad si vede Zanotti con una t-shirt azzurra in ginocchio, alle sue spalle due uomini vestiti di nero non riconoscibili che imbracciano un fucile. "Oggi è il primo maggio - dice l'imprenditore - Mi chiamo Zanotti Sergio. Questo è il secondo richiamo che mi lasciano fare"