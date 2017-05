Irina Shayk, Nicole Kidman e Kirsten Dunst: belle e sexy a Cannes

Attrici e modelle in abiti super glamour hanno sfilato sul tappeto rosso di Cannes. Splendida come sempre, in un abito nero fasciato e trasparente, la ex di Cristiano Ronaldo, Irina Shayk. In passerella per la première di "The Beguiled" diretto da Sofia Coppola anche Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning e Kirsten Dunst e molte modelle di Victoria's Secret come la svedese Elsa Hosk, la cinese Liu Wen e la modella francese Cindy Bruna. Dopo 25 anni torna sulla Croisette anche Jane Campion, vincitrice della Palma d'Oro con "The Piano", per una festa dedicata alla serie tv "Top of the Lake: China Girl", con lei anche il regista David Lynch