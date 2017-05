Cento anni fa nasceva Kennedy, il presidente del sogno americano

Cento anni fa nasceva John Fitzgerald Kennedy, uno dei più amati presidenti degli Stati Uniti d'America. Nato a Brooklyn da famiglia cattolica di origine irlandese, si laurea con lode in lettere ad Harvard e combatte nella seconda guerra mondiale. Kennedy viene assassinato a soli 46 anni, il 22 novembre del 1963 a Dallas, da Lee Harvey Oswald, ucciso a sua volta due giorni dopo dalla polizia. Sotto la breve presidenza Kennedy sono accaduti eventi significativi per la storia mondiale: la costruzione del muro di Berlino, il primo allunaggio, l'invasione di Cuba, la crisi missilistica, l'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. In occasione del centenario, il servizio postale statunitense ha prodotto un francobollo per ricordare il 35° presidente americano. Concerti e spettacoli in tutto il Paese