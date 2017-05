Saluto con dedica a tutti i nostri lettori e appuntamento al prossimo concerto. Alex Britti ospite nella redazione de Il Tempo racconta il suo nuovo album di inediti "In nome dell'amore - volume 2". Il cantautore tornerà in concerto a Roma, insieme a Max Gazzè, il 31 luglio e il 1 agosto all'Auditorium Parco della Musica. Sul giornale in edicola l'intervista completa