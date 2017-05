Caos in aula Giulio Cesare nel corso della discussione sull'approvazione della delibera sul commercio su area pubblica. La delibera, che per certi aspetti rivoluziona la materia è approdata in aula nonostante il parere contrario, su alcuni articoli, del Segretariato Generale e della Ragioneria, che il firmatario della proposta di delibera, Andrea Coia, ha cercato di superare sostenendo di aver stralciato parte degli articoli contestati. L'opposizione ha accusato i 5 stelle di aver ignorato la richiesta di discussione e il parere contrario, più o meno unanime, di tutte le associazioni di categoria. La seduta è stata sospesa più volte al grido di "buffoni, buffoni"