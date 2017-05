Pallotta paga la pizza a quattro tifosi romanisti

Quattro giovani tifosi della Roma (Federico, Alessandro che festeggiava 20 anni, Stefano e Matteo), l'altra sera tornando a casa dopo la festa d'addio di Totti, hanno incontrato il van di Pallotta che tornava in albergo. Hanno iniziato a scherzare dal finestrino con il presidente giallorosso, chiedendogli di comprare Messi o Ibrahimovic e o di prolungare il contratto a Totti. Poi, così per gioco, lo hanno invitato a mangiare una pizza alla Garbatella. Lui, non solo ha accettato, ma ha poi insistito per pagare la pizza ai quattro giovani romanisti