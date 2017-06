Gentiloni all'Avio: difesa comune europea è necessaria

"Si parla finalmente in Europa di programmi comuni nel settore della sicurezza e della difesa. Credo che questo impegno comune di Italia, Francia e Germania e degli altri partner europei sia una delle prospettive più necessarie ed entusiasmanti, che negli ultimi mesi ha fatto passi avanti molto significativi. L'Italia intende svilupparli e portarli avanti. Ne va della nostra sicurezza ma anche dei nostri bilanci. Non è solo un modo per dire 'Ci occupiamo noi della nostra sicurezza e difesa' ma anche un modo per dire 'Ottimizziamo le risorse, i quattrini che ci vengono dai nostri cittadini'". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, visitando lo stabilimento Avio di Colleferro. "La valorizzazione di questo gioiello italiano - ha aggiunto - di questo lavoro di Avio è un modo per ricordare a tutti che questo Paese merita crescita, lavoro, sviluppo, investimenti, ricerca e capacità di esercitare un primato a livello internazionale insieme agli altri Paesi europei".