Controlli a tappeto al concerto di Ariana Grande. Fan tra entusiasmo e paura

"Mai vista tanta polizia a un concerto". Controlli a tappeto e restrizioni nell'area del PalaLottomatica, nel quartiere Eur di Roma, in vista del concerto di Ariana Grande di stasera. Dopo l'attentato alla Manchester Arena dello scorso 22 maggio, costato la vita a 22 persone, e la serata di beneficenza per le vittime, organizzata dalla stessa cantante a due settimane di distanza, la pop star ha ripreso il suo tour in Europa con le tappe italiane di Roma, oggi, e Torino, il 17 giugno. Ecco le voci dei fan a poche ore dal live tra entusiasmo e paura.