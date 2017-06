Ottaviani: vince il modello Frosinone

Un confronto sul futuro del centrodestra, sulle regionali, sulla selezione della classe dirigente e su come si amministra una città. A Il Tempo abbiamo ospitato Nicola Ottaviani, rieletto sindaco di Frosinone al primo turno col 56% di consensi, senza nemmeno bisogno del ballottaggio. Ottaviani è stato accompagnato in redazione dal consigliere regionale Mario Abbruzzese. Oggi in edicola l'intervista integrale (video di Pasquale Carbone)