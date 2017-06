Susanna Messaggio alla pornostar Malena: hai bisogno di un bravo psichiatra

Susanna Messaggio scatenata contro la pornostar Malena. La presentatrice tv ospite de "La Gabbia Open" la trasmissione di Gianluigi Paragone su La7. Uno degli argomenti trattati in puntata era "Malati di pornografia troppi giovani a rischio". E Susanna si è scagliata contro Malena, divenuta famosa per la sua partecipazione all'ultima edizione dell'Isola dei famosi e per il suo ultimo film in coppia con il più celebre attore hard, Rocco Siffredi. "Una donna vera non fa pornografia", ha tuonato la Messaggio. Malena ha avuto difficoltà a difendersi e ha sostenuto semplicemente "che non fa male a nessuno e che viene attaccata moltissimo quindi ha imparato a farsi scivolare tutto addosso".