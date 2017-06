Sesso in pieno giorno ai Fori Imperiali, il video della vergogna

Ennesima scena di degrado nella Capitale, dove sembra che tutto è concesso e tollerato. Anche fare sesso in pieno giorno nei monumenti simbolo di Roma. "Una coppia che fa sesso in pieno giorno a ridosso dei Fori Imperiali, l’area archeologica che il mondo ci invidia e viene ad ammirare. Sono queste le immagini vergognose contenute in un video che ho postato sulla mia pagina Facebook", denuncia Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.

"Il luogo in cui si consuma l'atto sembra essere di difficile accesso, e di conseguenza conosciuto solo ed esclusivamente da chi lo frequenta abitualmente - continua Santori - forse un centurione o altre figure come guide abusive che si aggirano intorno al Colosseo. E' questo il degrado che sta vivendo Roma e il suo centro storico con la sindaca Raggi, la quasi totale certezza dell’impunità porta a comportamenti volgari, di sopraffazione o illegalità diffusi. E' indecente assistere a scene del genere lì dove passano milioni di turisti e cittadini ogni anno. Ma nella Roma targata M5S ormai può succedere di tutto".