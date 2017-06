In cinque muoiono folgorati nella piscina, tragedia all'acquapark

In Turchia, nel parco acquatico della città di Akyazi cinque persone sono morte folgorate in una piscina: due adulti e tre adolescenti. Secondo quanto riportato dai media locali, i tre ragazzi di 12, 15 e 17 anni sono stati colpiti da una scarica elettrica mentre erano in acqua. Il gestore del parco, 58 anni, e il figlio di 30, si sarebbero subito immersi nel tentativo di salvarli. Trasportati d'urgenza in ospedale, per tutti loro non c'è stato nulla da fare. Altre due persone sarebbero rimaste ferite dopo aver toccato le ringhiere in metallo della psicina. La polizia ha aperto un'indagine per cercare di capire cosa abbia provocato le scosse elettriche