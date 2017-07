I Daiana Lou sono venuti a trovarci in redazioni per presentare il nuovo singolo Say Something, un brano che unisce l'attitudine da street music e nuove ispirazioni elettroniche del duo. Un progetto nato dopo l'uscita polemica da X Factor di Daiana Mingarelli e Luca Pignalberi, diventati un bersaglio facile dei social. "Infatti Say Something è un'esortazione a trovare ciò che fa indignare e trasformarlo in una rivoluzione costruttiva", raccontano i due artisti che hanno trovato a Berlino la loro dimensione artistica. Sulla pagina Facebook dei Daiana Lou tutte le date del tour estivo (video di Pasquale Carbone).